8日夜、熊本市で軽自動車が歩行者の男性をはねる事故がありました。はねられた男性は、意識不明の重体です。事故があったのは、熊本市東区渡鹿の県道、通称「刑務所通り」です。警察によりますと、8日午後8時半頃、新南部方面から走行してきた軽自動車が、歩行者の男性をはねました。はねられた男性は、熊本市内の病院に搬送されましたが、頭を強く打ち意識不明の重体となっています。車の右側に衝突した跡があり、警察ははねられ