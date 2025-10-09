熊本県は、起業する際の手続きを行政が支援する「国家戦略特区事業」の新たな認定を受けたと発表しました。 【写真を見る】法人設立まで2か月→1か月に短縮熊本県を「国家戦略特区」に認定半導体、IT産業を後押し 内閣府から新たに認定されたのは、法人設立に必要な手続きを支援する「開業ワンストップセンターの設置」です。 現在、法人を設立する場合は登記や保険など様々な手続きがあり、設立まで2か月ほどかかる