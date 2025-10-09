■台風22号非常に強い台風22号は9日朝、伊豆諸島に最も近づき、猛烈な風を吹かせました。このあとは東へ進む予想で、午後は伊豆諸島から離れる予想です。ただ、伊豆諸島では、しばらくは強風や高波に注意・警戒をしてください。また、記録的な大雨が降った後ですので大雨災害に最大級の警戒を続けてください。■台風23号8日(水)新たに台風23号が発生しました。台風23号は、22号より大回りで北上する予想で、11日(土)には沖縄に、12