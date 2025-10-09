警視庁が東京・江東区で無人のパトロールステーション、通称「パトステ」の運用を開始することがわかりました。警視庁が江東区・有明地区で来年3月から運用を目指しているのは、無人のパトロールステーション、通称「パトステ」で、地域を警戒するパトカーが駐留し、110番通報への迅速な対応に繋げるということです。将来的にはAIを搭載したタッチパネルを設置し、地域の案内や行政サービスに対応する「デジタル交番」としての運用