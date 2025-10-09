今年の24時間テレビで受け付けた寄付金から、熊本県に義援金が贈られました。8月の記録的大雨の被災地支援に使われます。8日、県庁で行われた贈呈式にはKKTの宗田英成社長が出席し、竹内信義副知事に義援金500万円を贈りました。24時間テレビチャリティー委員会が預かった寄附金から、今年8月の記録的大雨の被害を受けた被災地の復旧・復興支援にあててもらうのが目的です。今年の24時間テレビへの寄付金の総額は現在、集計