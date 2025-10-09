名古屋市緑区の交差点で9日朝、市バスとワンボックスカーが衝突する事故があり、バスの乗客ら9人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと、緑区黒沢台4丁目の交差点で午前7時半頃、南向きに走っていた緑車庫行きの市バスと、左から来たワンボックスカーが出合い頭に衝突しました。この事故で、市バスの乗客で10代から60代の男女合わせて8人と、ワンボックスカーの運転手の男性(26)の合わせて9人が