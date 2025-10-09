朝晩の冷え込みが強まり冬の足音が近づく中、新潟県阿賀野市の瓢湖には冬の使者・ハクチョウが飛来しています。新潟市秋葉区で13.3℃など、6つの観測地点で今シーズンの最低気温を更新した9日朝の県内。こうした中、阿賀野市の瓢湖にはことしも4000キロ離れたシベリアから、冬を越すためコハクチョウが飛来しています。瓢湖では7日早朝に57羽が飛来したのを皮切りに、9日も約400羽が確認され、訪れた人は湖面を優雅に泳ぐハ