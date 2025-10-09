カリフォルニア州は、州の公立学校での超加工食品を規制する国内初の法律を可決した/EzumeImages/iStockphoto/Getty Images/File（ＣＮＮ）米カリフォルニア州で８日、不健康な超加工食品を定義して学校給食から締め出す「リアルフード・ヘルシーキッズ法案」がギャビン・ニューサム知事の署名で成立した。こうした法律の制定は全米で初めて。州議会は９月中旬に同法案を通過させていた。米疾病対策センター（ＣＤＣ）の最新報告書