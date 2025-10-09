天皇陛下の祖母にあたる香淳皇后の生涯を記録した「香淳皇后実録」が、宮内庁のホームページで公開されました。「香淳皇后実録」は、昭和天皇のきさきで上皇さまの母、陛下の祖母にあたる香淳皇后が2000年に亡くなるまでの97年の生涯をまとめたものです。負傷した兵士らを見舞って義眼や義肢を贈るなど、戦時下での生活が詳しく記されているほか、家族の団らんの場でバイオリンを演奏し、当時2歳だった幼い陛下もウクレレを弾かれ