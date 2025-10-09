正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は28.4℃で、風が強まっています。 【写真を見る】【台風23号】日本の南の海上を北西に進み今週末には本州に近づくおそれ 9日午後はおおむね晴れ 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（10/9昼） きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋や岐阜で32℃、津では29℃の予想です。津は観測機器の影響で前日との気温差が表示されていません。 台