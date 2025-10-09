兵庫県の斎藤元彦知事が9日、ラジオ関西の生放送番組に出演し、全国でクマによる人への被害が多発していることを受け、兵庫県内にも約700頭のツキノワグマが生息していることから、県民に注意を呼び掛けた。ハイキングシーズンを迎え、クマ対策を呼び掛ける斎藤元彦兵庫県知事（2025年10月9日ラジオ関西で）斎藤知事によると、兵庫県はクマの研究が全国でもトップクラスといい、森林動物研究センターで個体の管理などを通じ