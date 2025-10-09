山本由伸 写真：AP/アフロ ＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 3回までの快投がまるでウソみたいな時間が流れた。ドジャースの山本由伸（27）はフィリーズとの対戦とな