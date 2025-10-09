【新興国通貨】中南米市場はドル安がやや優勢＝メキシコペソ ドルメキシコペソは昨日アジア市場での１ドル=１８．４３ペソ前後からドル安が進み１８．３２ペソ前後を付けた。７日の安値を割り込み、１日以来のドル安ペソ高圏。もとｔも１日の安値１８．２４前後まではまだ遠い。 対円では円安の勢い継続。先週末は８円割れを試していたが、昨日の市場で８円３３銭前後を付けている。昨年７月以来の高値圏。 MXNJPY 8.32