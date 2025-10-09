東京午前のドル円は１５２．４１円付近まで弱含み。自民党総裁選の結果を受けた週明けからの円安・ドル高がようやく一巡している。国慶節の大型連休が終了して中国市場が再開しているものの、アジア時間帯の動意は穏やか。 ユーロ円は１７７円半ば、ポンド円は２０４円半ば、豪ドル円は１００円半ばで推移し、クロス円も上げ一服。ただ、反動安はほとんど見られず、今週の高値圏に張り付いている。 MINKABU PRES