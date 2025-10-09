９日前引けの日経平均株価は前営業日比６７０円９４銭高の４万８４０５円９３銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３６３万株、売買代金概算は３兆２７７０億円。値上がり銘柄数は７８１、対して値下がり銘柄数は７７３、変わらずは６２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均が大幅高となり、上げ幅は一時７００円を超えた。前日の米国株市場では、米実業家イーロン・マスク氏が手掛けるＡＩ