セブン-イレブン各店では、2025年10月9日から15日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。10月7日から始まったキャンペーンはこちらから。「ザバスミルクプロテイン」も無料1つめの対象商品は、「アリナミン ナイトリカバー」「アリナミン ナイトリカバーh」「アリナミン ナイトリカバーi」（各50mL）です。いずれか1本を購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます