【新華社バヤンノール10月9日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市で5日、羊肉料理を無料で楽しめるイベント「品羊宴喜楽会」が開かれた。長さ100メートルの炭火の焼き台が登場し、約500キロの羊肉が串焼きや丸焼きなど多彩な料理に仕上げられ、市民にふるまわれた。（記者/李雲平）