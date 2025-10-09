記者会見する林官房長官＝9日午前、首相官邸林芳正官房長官は9日の記者会見で、イスラエルとイスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ戦闘を巡り、米政府主導の和平計画の「第1段階」で合意したことを受け「トランプ米大統領のイニシアチブの下、合意が成立したことを歓迎する。全ての当事者に対し、合意の誠実で着実な履行を求める」と述べた。合意に関し「事態の沈静化と2国家解決の実現に向けた重要な一歩だ」と強調。カタ