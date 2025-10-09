大規模災害が起きた時に高速道路をいち早く復旧するための訓練が9日大分県玖珠町で行われました。 訓練の様子 この訓練はネクスコ西日本のグループ会社が玖珠町で行っていて九州各県からおよそ90人が参加。 集中豪雨によって高速道路の斜面が崩落した想定で行われ、参加者はドローンを飛ばして上空から現場の状況を撮影。 訓練の様子 また崩落した斜面にレーザーを照