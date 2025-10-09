水遊びが楽しそうなワンコ【画像を見る】短い手足がかわいすぎる！時間が止まったかのように美しい着水の瞬間水しぶきをあげて滑り降りるウォータースライダー。スリル満点なこの遊びに挑戦したのは――なんと「ワンちゃん」でした！X（旧Twitter）に投稿された“犬生初ウォータースライダー”の姿が「短足具合がかわいい」「芸術点満点」と注目を集め、3.9万件を超える「いいね」を集めています。話題になったのは、Xユーザー・ま