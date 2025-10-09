富山労働局は長時間労働が疑われる事業所へ監督指導を行い、およそ8割で法令違反があったと明らかにしました。富山労働局は毎年、長時間労働などが疑われる事業所への監督指導を行っていて、昨年度は398の事業所のうち、およそ8割の310の事業所で法令違反が確認されました。具体的には、154事業所で違法な時間外労働が確認されたほか、13事業所で賃金を払わない残業が確認されたということです。富山労働局は、「一人の従業員に業