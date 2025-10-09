モデルのアンミカ（53）が8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（水曜午後7時）に出演。内気でネガティブだった自分を母が変えてくれたことを明かした。大阪の鶴橋で5人きょうだいの真ん中で育ったアンミカの実家は「超がつくほどの貧乏だった」と番組で紹介された。アンミカの母の明るさで貧乏を感じさせなかったという。容姿に自信がなかったアンミカに母は「本物の美人は一緒にいて心地いい人」と言葉を贈り励ました。