民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、10月9日（木）より、1995年10月9日に東京ドームで行われた「激突!!新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争」から30年経つことを記念して、『ワールドプロレスリング』（テレビ朝日系）で当時3週にわたって放送された過去回3本が期間限定で配信される。「激突!!新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争」は、新日本プロレスとUWFインターナショナルの全面対決として行われ