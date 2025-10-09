10月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、2025－26シーズンに向けてロスターの登録情報を更新した。そこでビクター・ウェンバンヤマの身長が7フィート5インチ（約226センチ）に伸びていた。 NBAキャリア1年目の2023－24シーズン。ウェンバンヤマの公式身長（シューズを履いていない状態）は、7フィート3.5インチ（222.25センチ）