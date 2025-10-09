12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ第5弾として、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチの参加が発表された。 参考：ニコラス・ホルト、「東京コミコン2025」で来日決定“セレブ親善大使”ダニエル・ローガンも 2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティ