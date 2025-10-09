任天堂が10月7日に公開した謎のCGアニメーション「Close to you」に早くも続報。おなじみの赤・青・黄のピクミンたちが登場する第2弾映像が、10月8日に任天堂公式アプリ「Nintendo Today」で公開されました。しかしながら、作品の目的や意味はいまだ明かされていません。ファンの間では、「新作ゲーム？」「映画？」「ショートアニメ？」と考察がより一層盛り上がっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】