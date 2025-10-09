トキ（髙石あかり）の初めてのお見合いが破談となったが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第9話では、新たな縁談が持ち上がり、山根銀二郎役として寛一郎が初登場した。 参考：岡部たかし、衝撃の“落ち武者”姿「真剣にやっていることがズレているから笑える」 仲人の傳（堤真一）とタエ（北川景子）の計らいにより、トキに新たな縁談が持ち上がる。前回の破談を繰り返さないため、司之介（岡部たかし）たちも慎重に