11月28日に同時公開される、Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、Mrs. GREEN APPLEのドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY DOCUMENTALY FILM ～THE ORIGIN～』の本予告が公開された。 参考：大森元貴、『あんぱん』特別編第3話を語る「曲を作る原動力をぜひ見届けてあげてください」 大森元貴（Vo/Gt）