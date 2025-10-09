子どもたちに社会の金の動きについて知ってもらおうという出前授業が岡山市中区の小学校で行われました。 【写真を見る】「初めて買ったり売ったりしてみて楽しかった」小学5年生に金融教育の出前授業“お金”の動きを知っておこう【岡山】 「大繁盛！」 アプリを使って商売を疑似体験します。岡山市中区の岡山大学附属小学校で5年生を対象に行われた出前授業です。世間の流れが貯蓄から投資へと移りつつある中、子どものうち