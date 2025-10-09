テンションが上がるかわいいデザインのネイルを楽しみたいけれど、会社で制限があると、なかなか挑戦できないもの。会社でOKであったとしても、忙しく働いていると、ネイルサロンに行く時間やセルフでジェルネイルをする時間を確保するのが大変ですよね。「即、かわいい水光ネイルができる」と今話題の韓国ブランドが「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」！パパッとシールを貼るようにつけるだけで、硬化も乾燥も必要なしのネイ