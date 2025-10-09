『わたしは家族がわからない』（やまもとりえ/KADOKAWA）第3回【全11回】【漫画】『わたしは家族がわからない』を第1回から読む役所勤めの真面目な父、「普通がいちばん」が口癖の母、保育園児の活発な娘──。平凡で穏やかな３人家族だったのに父が突然失踪し1週間後に何事もなかったように帰宅する。数年後、中学生になった娘は、何かを隠している父を不審に思い待ち伏せをする。やがて平穏な生活は崩れ、「普通」だったはずの