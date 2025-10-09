郄津臣吾インタビュー（後編）郄津臣吾監督は二軍で３年、そして一軍で６年間指揮を執り、「チームを循環させたい」という思いのもと、選手の育成に力を注いできた。二軍時代には、高橋奎二の持つポテンシャルに惚れ込み、高卒新人だった村上宗隆を４番で起用し続けた。そんな郄津監督に、選手育成という視点からこの９年間を振り返ってもらった。本拠機最終戦のあと、ファンにあいさつするヤクルト・郄