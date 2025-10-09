Snow Manの佐久間大介が、ヘアケアブランド“&be HAIR（アンドビーヘア）”の新商品・新CM発表会に川口春奈とともに登壇。 【画像＆動画】佐久間大介の秋の洗練ビジュアル／佐久間大介“&be HAIR”新商品・新CM発表会オフショット／“&be HAIR”新ビジュアル・新CM 『THE TIME,』（TBS系）、『ZIP!』（日本テレビ系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）など朝の情報番組のインタビューに応じ、それぞ