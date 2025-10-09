パレスチナ自治区ガザ地区で続く戦闘について、イスラエルとイスラム組織ハマスはアメリカが提示した和平案の第一段階に合意しました。アメリカのトランプ大統領は日本時間の9日朝、SNSに「イスラエルとハマスが和平案の第一段階に署名したことを誇りに思う」と投稿し、イスラエルとハマスがアメリカが提示した戦闘終結のための和平案の第一段階で合意したと明らかにしました。イスラエルのネタニヤフ首相はSNSで「人質全員が戻っ