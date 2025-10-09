自民党と公明党が連立を継続できるか協議が続いています。公明党の斉藤代表は「政治とカネ」の問題で自民党から新たな提案がない限り、連立継続は難しいとの考えを改めて示しました。中継です。公明党関係者から「26年にわたる連立の中で最大の危機だ」との声も出る中、斉藤代表は企業・団体献金の規制を厳しくすることを求めました。公明党・斉藤代表 「『政治とカネ』の問題の根底にある不信感を払拭するために、企業・団体献金