東京・新宿区歌舞伎町のオンラインカジノ店で客に賭博をさせたとして経営者の男らが逮捕されました。警視庁によりますと歌舞伎町のオンラインカジノ店「CANDLE」の経営者若月悠太容疑者と従業員5人は今月6日、店に来た客に常習的にビデオスロットなどの賭博をさせた疑いがもたれています。店にはパソコンが19台置かれ、オンラインカジノで使えるポイントを客に購入させて勝った分を現金と交換していたということです。若月容疑者ら