◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025 フランス1-0日本(日本時間9日、チリ)グループステージ首位でノックアウトステージに進んだ日本はグループEを3位で通過したフランスと対戦。延長戦の末、0-1で敗れました。試合後、主将のDF市原吏音選手と船越優蔵監督がインタビューに応じました。市原選手は「決めきるところで決めきれなかった。フランスはしっかり守って、最後決めきるところを決めた」と試合を振り返ると、「今受