プロ野球・広島は9日、ドミニカアカデミーから練習生5名が来日することを発表しました。今回来日するのは20歳〜24歳までの投手4名と内野手1名。期間は10月11日〜11月25日までの予定で、個々の野球技術向上を目的に、秋季キャンプ終了までチームとともに練習を行うとのことです。広島では今季、ドミニカ共和国出身のモンテロ選手、ファビアン選手、ドミンゲス選手などが所属。チームをけん引する躍動を見せました。