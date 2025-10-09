タレントの中山秀征（58）の妻で、元宝塚歌劇団星組トップ娘役・現在はオイルソムリエの白城あやか（58）が8日、自身のインスタグラムを更新。次男（22）、三男（20）の“顔出し”ショットを公開した。【写真】「ソックリの美形男子」白城あやかが披露した、次男＆三男の“顔出し”ショット※三男 1、2枚目次男 3枚目現在展示会に出展中の白城は「#サンドブラスト の展覧会も今日で6日目 毎日愛着ある作品を見に来て下さり