9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比630円高の4万8440円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8405.93円に対しては34.07円高。出来高は2万8480枚となっている。 TOPIX先物期近は3246ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.85ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48440+6