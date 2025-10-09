これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。 9日(木)夜のはじめごろまで高波に注意してください。 ◆9日(木)これからの天気 夕方にかけて広く晴れるでしょう。 夜は雲が広がりますが、天気の大きなくずれはない見込みです。 降水確率は20%以下のところが多いものの、湯沢町では夜は30%となっています。 ◆9日(木)の予想最高気温 最高気温は、22～