2024年4月、宇部市の沖合で貨物船と衝突した漁船の乗組員1人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会は2つの船がともに周囲の見張りを適切に行っていなかったことが事故原因とする報告書をまとめました。この事故は2024年4月、宇部市の沖合で貨物船と漁船が衝突し、漁船の50代の乗組員1人が溺れて死亡したものです。運輸安全委員会の報告書によりますと、貨物船では当時25歳の機関長がスマートフォンの操作をしながらおよそ10