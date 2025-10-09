今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授。一夜明けて、改めて喜びを語りました。きのう、ノーベル化学賞の受賞が決定した京都大学高等研究院の北川進特別教授（74）。けさ、大学では職員らが拍手で出迎えました。その後、会見に臨んだ北川特別教授は…。京都大学北川進 特別教授「（受賞が）発表されると、今まで“ただのおじさん”だったのが急に変わるんですよね、扱いが。皆さんのこの賞に対するこれか