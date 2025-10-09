DeNAは9日、ドバイで開催される『ベースボール・ユナイテッド』に、吉岡暖選手、田内真翔選手からの参加意向を受け、球団として承認し、DeNAの2025年シーズン全日程終了後から参加することを発表した。2選手が参加するのは、ドバイにて開催される中東と南アジアを拠点とするプロ野球リーグで、日本のプロ野球シーズンオフにあたる、11月中旬から 12月中旬までの期間、レギュラーシーズン、ポストシーズンを行い、No.1 チーム