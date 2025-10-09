「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で空振り三振に倒れた。２球目に打撃妨害をアピールするも、ドジャースベンチはチャレンジしなかった。難敵左腕のスアレスと対戦。初球を見極め、２球目の内角ツーシームは三塁側へのファウルとなった。ここでバットが捕手のミットに当たったとして打撃妨害をアピールしたが、球審は認めず。ベンチに向