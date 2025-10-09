ヤンキースは８日（日本時間９日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第４戦に臨み、２―５で敗北。対戦成績１勝３敗でポストシーズン敗退が決まり、ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝への夢は閉ざされた。奇跡の逆転劇は起こせなかった。４点差を追いかけた９回、ジャッジが意地の適時打を放ったが、続くベリンジャーが空振り三振に倒れてゲームセット。敵地で連敗し、ヤンキー・スタジアムに戻った前夜の第３