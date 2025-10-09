『夫がわたしを忘れる日まで』（吉田いらこ/KADOKAWA）第10回【全19回】【漫画】『夫がわたしを忘れる日まで』を第1回から読むある日、45歳の夫が「若年性認知症」と診断された――。記憶力はいい方だと思っていた夫・翔太の物忘れが増え始めていたが、最初のうちは気にし過ぎだと感じていた妻の彩。しかし、ある出来事がきっかけで翔太は病院に診てもらうことを決意する。そして、診断の結果は「若年性認知症」という残酷な宣告