ドジャース大谷翔平の真美子夫人が?奥様会?の集合写真に納まった。８日（日本時間９日）のフィリーズとの地区シリーズ第３戦（ドジャースタジアム）の試合前に他の選手の夫人やパートナーらと集合写真に参加。公開されたインスタグラムには黒いシャツとダメージ風のデニムパンツ、スニーカーとカジュアルなスタイルで中腰で笑顔を見せている。米メディア「ＯＮＳＩ」もすぐに取り上げ「真美子さんはフィラデルフィアには