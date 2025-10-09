8日に発生した台風23号は、週明けにも、すでに被害が出ている伊豆諸島にまた接近する恐れがあります。今後の台風情報にご注意ください。8日午後に発生した台風23号は9日午前9時現在、日本の南の海上を北西に進んでいます。10日から11日にかけて沖縄に接近し、その後は進路を東よりに変え、12日から13日にかけて、西日本の太平洋側を通過する見込みです。3連休は西日本から東日本の太平洋側を中心に、影響が出る可能性があります。