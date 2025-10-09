ナインティナイン岡村隆史（55）が、8日深夜放送の日本テレビ系「東野・岡村の旅猿27〜プライベートでごめんなさい…」に出演。ゲストの元雨上がり決死隊の蛍原徹（57）の元相方、宮迫博之（55）と偶然に会ったことを明かした。石川県でのロケで移動中の車内、岡村は「こんな旅の始まりから話しすることじゃないかもわからんけど」と切り出し、「この間、M迫さんに会うたで」と話した。タレント東野幸治（58）が「なんか言うとった